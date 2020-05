Il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha concesso un'intervista a Sportweek: "Ho definito Brozovic il miglior centrocampista della Serie A? In tre anni che sono all’Inter è cresciuto in modo esponenziale. Pian piano si è reso conto di quanto sia forte e ha preso possesso di un ruolo nuovo per lui, quello del regista. Può crescere ancora".



Su Eriksen: "E' arrivato a metà stagione, una settimana prima giocava nel Tottenham, quella dopo aveva cambiato campionato, Paese, lingua, allenamenti: non è facile. Quando stava ingranando è arrivato lo stop. Ha tutto per prendersi l’Inter,gli serve solo tempo".



Su Lautaro: "Qui abbiamo un progetto molto importante, visibile a tutti. E che, per realizzarlo, è meglio che lui sia con noi".