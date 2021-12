Il Borussia Dortmund rompe gli indugi nella corsa a Karim Adeyemi, attaccante individuato dalla dirigenza teutonica per raccogliere il testimone di Erling Haaland. Secondo quanto riportato da Kicker l'entourage del giocatore starebbe limando le ultime distanze economiche prima di firmare il contratto, mentre sarà accontentato il Salisburgo che per il giovane talento tedesco chiede 40 milioni di euro: cifra altissima ma possibile per le casse del club Schwarzgelben.