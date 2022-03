Il Manchester City non vuole essere escluso dalla corsa per l'attaccante del Borussia Dortmund più ambito di questo mercato: Erling Haaland, già nel mirino di Barça, Madrid, Chelsea, Liverpool e Manchester United. Come riportato da fonti inglesi, diversi esponenti dei Cityzens si sono incontrati con l'agente del norvegese per parlare del suo futuro.