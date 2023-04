Jude Bellingham non lascerà per forza il Borussia Dortmund in estate. Come riporta The Times, il centrocampista inglese, contratto in scadenza nel 2025, ha fatto sapere di essere pronto a restare in giallonero durante la prossima stagione qualora non dovesse arrivare l'offerta giusta per compiere il tanto atteso step in avanti.



Se Real Madrid e Liverpool, i due club più interessati almeno finora, non riusciranno a convincere il Dortmund e il calciatore, il talento di 19 anni farà quindi ancora le fortune della squadra di Bundesliga per un campionato.