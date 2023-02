Brutte notizie in casa Borussia Dortmund. Dopo l'infortunio di sabato, come riportato da Kicker, Youssoufa Moukoko sarà assente per 6 settimane. Il ds Kehl ha spiegato che il 18enne soffre di un problema alla sindesmosi e quindi salterà entrambe le gare di Champions League contro il Chelsea.