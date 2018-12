Il Manchester City è intenzionato a riprendersi Jadon Sancho, adesso in forza al Borussia Dortmund, ma cresciuto proprio nel vivaio dei Citizens. Motivo per cui, la squadra di Pep Guardiola possiede una sorta di prelazione.



Per adesso,l'esterno diciottenne naturalizzato inglese, si è messo in mostra con 4 reti e ben 7 assist nelle sue prime 13 presenze in Bundesliga. Il Borussia Dortmund quindi, qualora arrivassero offerte da grandi club, dovrà prima informare il City.