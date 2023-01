Continua a tenere banco la situazione di Youssoufa Moukoko, attaccante del Borussia Dortmund che piace a diverse big europeee. Il giocatore è in scadenza con i tedeschi e proprio di questo ha parlato il CEO Watzke, intervistato da Sky Deutschland. "E' legittimo che lui voglia ottenere una buona posizione per se stesso. Ma è altrettanto legittimo che noi abbiamo le nostre idee e se non coincideranno con le sue, la collaborazione non potrà continuare" ha precisato il dirigente. Proseguendo, ha aggiunto: "Speriamo che rimanga, ma non credo che firmerà il rinnovo solo per riconoscenza nei confronti del club."