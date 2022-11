Prosegue la telenovela Bellingham, che non accenna a concludersi. Su di lui c'è il forte interesse di Machester City, Real Madrid e Liverpool, ma niente è ancora deciso. Come riporta il Daily Mail, il Borussia Dortmund discuterà con il giocatore riguardo il suo futuro solo dopo la Coppa del Mondo. Rimane dunque in standby la trattativa che proseguirà dopo la rassegna iridata.