Il futuro di Sancho è ancora in dubbio, ma il Borussia Dortmund inizia a cercare possibili sostituti. Secondo la Bild, i tedeschi avrebbero messo nel mirino Donyell Malen, talento ex Arsenal attualmente al PSV Eindhoven, dove si è messo in mostra con continuità come uno degli attaccanti più solidi e promettenti. Il 21enne, nelle mani di Raiola, piace da tempo anche a Juventus e Milan.