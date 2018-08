Prosegue nonostante qualche inciampo il precampionato del Napoli. Il club allenato da Carlo Ancelotti ritrova tutti i suoi nazionali e si appresta ad affrontare il Borussia Dortmund nella cornice del Kybunpark Stadium di San Gallo in Svizzera. Un Napoli chiamato a riscattare il pesante ko per 5-0 subito nell'ultimo test contro il Liverpool e che affronterà i gialloneri che finora non hanno mai perso, se non ai rigori, in questo prestagione.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Verdi, Milik, Insigne

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Schmelzer, Akanji, Diallo, Piszczesk; Gotze, Sahin; Pulisic, Reus, Kagawa; Philipp.