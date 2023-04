Il Borussia Dortmund è già proiettato al mercato estivo. La telenovela Bellingham sta attirando l'interesse di tutta Europa, ma non esiste solamente l'inglese per i tedeschi. Il club giallonero sta pensando ad un rinforzo nel reparto d'attacco. Secondo TeamTalk, uno dei primi indiziati è Anass Zaroury, attaccante del Burnley. Il marocchino è il fiore all'occhiello della squadra di Vincent Kompany, ex giocatore del Manchester City. Il suo score è di 6 reti e 5 assist in 29 partite di Championship. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma il club inglese farà di tutto per non farlo partire, in vista della Premier League il prossimo anno.