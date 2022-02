L'Equipe rivela che il Borussia Dortmund aveva raggiunto l'accordo, per 20 milioni di euro, con lo Stade Reims per il 19enne francese Hugo Ekitike, l'attaccante però avrebbe rifiutato il trasferimento per rimanere il Ligue 1 fino a fine stagione. Il giornale francese aggiunge che i tedeschi però rimangono in pressing sulla talentuosa punta e che torneranno alla carica nella prossima finestra di mercato, ma ci sarebbero anche PSG e Newcastle.