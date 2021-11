Secondo SkySport ​Deutschland, il Borussia Dortmund ha in mente un piano per il rinnovo di contratto di Erling Haaland. Il club tedesco è disposto a raddoppiare l'attuale stipendio del giocatore; in cambio l'obiettivo del club è quello di far scattare la clausola di rilascio da 75 milioni di euro con un anno di ritardo rispetto al prossimo giugno.