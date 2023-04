Marco Reus è una leggenda del Borussia Dortmund. Il tedesco è nato è cresciuto a Dortmund ed è in rosa dal 2012. Il suo contratto è in scadenza a giugno e il rinnovo è una priorità. Hans-Joachim Watzke, CEO del club, ha parlato della possibilità che l'attaccante rinnovi il contratto: "Prenderemo la decisione finale sul contratto di Marco Reus molto presto, non più di una settimana o dieci giorni", ha detto a Sky Sports: "C'è fiducia nel rinnovarlo per una nuova stagione."