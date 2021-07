Dopo aver venduto per 85 milioni di euro Jadon Sancho al Manchester United, il Borussia Dortmund si prepara a fare un importante investimento. Il nome su cui i tedeschi stanno cercando di accelerare è quello di Donyell Malen, attaccante olandese del PSV autore di 27 gol in questa stagione. I tedeschi ne stanno parlando con Raiola, il suo agente, anche per anticipare la forte concorrenza dell’Arsenal. Oltre a lui, sul taccuino dei gialloneri c’è anche il difensore Marcel Halstenberg del Lipsia.