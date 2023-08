Dopo l'incredibile beffa dell'anno scorso, il Borussia Dortmund cercherà di rifarsi in questa stagione andando all'assalto del titolo tedesco con una freccia in più nel suo arco offensivo. In serata, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio dal Werder Brema di Niclas Füllkrug: re dei bomber dell'ultimo campionato con 16 gol.



"Il BVB ingaggia l'attaccante della nazionale Niclas #Füllkrug! Il capocannoniere in carica della Bundesliga vestirà ora la maglia giallonera e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Benvenuto, Fülle!".