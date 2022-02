I media spagnoli hanno ipotizzato che Erling Haaland resterà al Borussia Dortmund almeno per un altro anno. In pole position per l'attaccante norvegese, infatti, c'è il Real Madrid. Ma il club spagnolo vanta già del centravanti Karim Benzema, in scadenza nel 2023. Ed è probabile che rimanga tutto com'è fino all'anno prossimo.