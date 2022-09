“Sono contrario all’amichevole contro la Russia. La Federcalcio bosniaca conosce la mia posizione. Non voglio giocare, sono sempre e solo per la pace. Tutta la mia solidarietà va al popolo ucraino”. ha detto Edin Džeko

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro arrivano dopo che la Federcalcio bosniaca ha ufficializzato l’amichevole contro la Russia in programma il prossimo 19 novembre a San Pietroburgo. Data non casuale dal momento che il giorno dopo inizierà il Mondiale in Qatar, da cui la Russia è stata esclusa dopo l’invasione dell’Ucraina. Oltre a Dzeko anche Pjanic si è schierato contro: "Sono senza parole, non è una decisione giusta. In Federazione sanno cosa penso" ha detto ai media bosniaci.