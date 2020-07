Il primo Gran Premio di Formula 1 post Covid, sul Red Bull Ring in Austria ha visto ancora una volta una McLaren Mercedes tironfare, ma non è quella di Lewis Hamilton, bensì quella di Valtteri Bottas partito dalla pole position e chiuso al primo posto alla bandiera a scacchi dopo addirittura due Safety Cars.



Il Campione del Mondo in carica, Hamilton, chiude al secondo posto virutale, ma in virtù della penalizzazione di 5 secondi ricevuta per aver stretto troppo la traiettoria fino al contatto con Albon al giro 61 lo fa scendere fino alla quarta piazza.



Strepitosa invece la gara di Charles Leclerc su Ferrari, partito dalla sesta posizione in griglia e chiusa dopo numerosi sorpassi in fila negli ultimi giri fino al terzo posto divenuto secondo dopo la penalizzazione di Hamilton. A chiudere il podio la Racing Point di Perez.