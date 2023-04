. Sembrano un lontano ricordo i fischi del De Kuip per il capitano della Roma, reo di aver fallito un calcio di rigore che, ai fini della qualificazione alla semifinale di Europa League, potrebbe risultare decisivo. L’Olimpico li acclama, li omaggia, dopo averli portati in grembo per lungo tempo. Criticati sì, come in ogni grande famiglia che si rispetti, ma quando c’è da metterci la faccia, Roma ed i romani non si tirano indietro.. Lui, l’eterno capitano, la leggenda, l’ottavo re. Il prestito al Sassuolo, dopo gli anni nelle giovanili, l’hanno forgiato, plasmato, reso il centrocampista moderno di cui ora Mourinho non riesce a fare meno – sole 3 panchine in stagione in Serie A -Lui che, sin da piccolo, quando voleva stare da solo con la sua Roma, si rifugiava al Giardino degli Aranci, ad immaginare il suo capitano parlargli. Lui che, dall’inizio del 2021, capitano che lo è diventato davvero., abile a capitalizzare il tap in dopo il palo su rigore di Bryan Cristante.– leggasi Sassuolo -. Lui che ora ammira e segue il proprio capitano, proprio come Pellegrini faceva con Totti. Lui, classe 2002, che al primo provino pensava di non avercela fatta. Riteneva che il sogno fosse svanito: non aveva partecipato alla seconda parte della selezione. Poco male, non si demorde, si iscrive ai campus estivi. Fino a quando Bruno Conti non gli rivela di esser già stato preso. Un sogno realizzato. Come il debutto in massima serie, contro il Crotone in quel maggio 2021. Lo stesso anno in cui il suo capitano iniziò ad indossare la fascia.