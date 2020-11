Operazione nostalgia. Finisce in parità, secondo i giudici Wbc a bordo ring, l'incontro esibizione, allo Staples Center di Los Angeles, negli Usa, tra le leggende Mike Tyson, 54 anni, e Roy Jones Jr, 51 anni. Iron Mike, che indossava guantoni neri in onore di Diego Maradona ma anche per Kobe Bryant, e il suo avversario hanno combattuto otto round di due minuti, con una boxe a tratti ancora di alto livello. Entrambi hanno chiuso il match sorridenti e, a parte qualche acciacco, senza particolari problemi. Jones ha fine match ha dichiarato: “Non sono soddisfatto del verdetto, ma l’accetto: l’importante è aver dato spettacolo. Sono pronto a rifare il match, è stato un onore aver preso pugni da Mike”. Tyson ha replicato: “Qui non si trattava di combattere per un titolo ma per uno scopo umanitario (il match negli Usa è costato 50 dollari in pay per view ndr). Sono felice di aver avuto l’opportunità di combattere anche se con regole diverse, e ho reagito ai colpi di Jones”.



MARADONA - Tyson ha voluto ricordare anche Maradona: "La mano di Dio, Maradona ci ha lasciato. Nel 1986 abbiamo vinto entrambi i nostri campionati. Ci paragonavano. Era uno dei miei eroi e un amico. Lo rispettavo tanto. Ci mancherà molto".