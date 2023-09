Poco più di 24 ore a Braga-Napoli, gara valida per la prima giornata del girone C di Champions League. Per i portoghesi, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico- "Di fronte ci sarà un avversario con grande qualità individuale, bravo a trasformarla in qualità collettiva. Nonostante abbia cambiato l'allenatore è rimasta una squadra molto forte. L'obiettivo di domani sarà quello di presentare una squadra altrettanto forte e con le stesse ambizioni".- "Bruma ha usato la parola vittoria? L'ambizione è sempre quella di vincere. Quando si parla di vittoria si parla di un sentimento che ci dà la voglia di prepararci, una missione che vogliamo compiere. Sarà una competizione difficile, vogliamo affrontarla con la voglia di approfittare del momento ma sempre con l'obiettivo di vincere. Abbiamo vinto 6 partite su 9 fin qui. Vogliamo guardare la partita con il Napoli con la solita ambizione ma allo stesso tempo con leggerezza. La Champions non può essere un problema ma un modo di crescere. Non ci chiuderemo di fronte l'avversario ma lotteremo".- "Prematuro parlare del peso della partita dato che siamo ancora alla prima. Non sappiamo cosa succederà. Siamo un gruppo forte e domani sarà un test per valutare anche il nostro livello".- "Un Napoli molto forte. Ho visto le partite contro Lazio e Genoa. Nell'ultima partita sono stati risparmiati alcuni giocatori per la Champions. Più che domandarmi che Napoli mi aspetto, mi chiedo che Braga sarà. Stiamo facendo il possibile per essere all'altezza della partita di domani".- "A livello fisico non ci saranno problemi nonostante il Braga abbia 5 partite in più".LA PARTITA - "Il Braga non è favorito, è il sentimento generale da queste parti. In teoria il Napoli domani sarà favorito, solo che questo non ci fa perdere l'ambizione di vincere. Spero che affronteremo al meglio questo grande avversario".