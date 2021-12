Massimo Brambati, ex giocatore e ora agente, a Tmw radio: ​‘La dirigenza della Juventus, sotto tanti punti di vista. La partenza di Ronaldo e il loro silenzio, la Superlega fatta nei temi e nei modi sbagliati. La Juve, come l’abbiamo elogiata negli anni passati oggi è una delusione, non solo per i tifosi della Juve’.