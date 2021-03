Intervistato da Radio Brunol'ex ds dell'Inter, Marco Branca, ha parlato anche della possibilità iniziare un nuovo percorso a Firenze con la Fiorentina: "Lavorare a Firenze non credo sia complicato ma stimolante, per chi fa il mestiere del calcio è meglio vivere una città passionale e polemica, capace di grandi entusiasmi e di grandi critiche: tutto questo va metabolizzato, bisogna capire la fame che c'è di calcio. Ok, ci sono punti di vista più polemici ma questo è per passione. Cosa cerco per il futuro? Un progetto che sia stimolante, per me è troppo importante il livello che si mette sugli obiettivi".