Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, parla a Radio Kiss Kiss delle possibilità di un trasferimento di Lorenzo Insigne dal Napoli all'Inter: "A naso non mi sembra possibile in questa sessione di mercato, i sondaggi sono gratuiti e spesso anche strategici. Per rinnovare il suo contratto col Napoli, una soluzione potrebbe essere quella di un prolungamento con l'inserimento di alcuni bonus".