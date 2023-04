Ednaldo Rodrigues ha un chiodo fisso nella testa: Carlo Ancelotti. Il presidente della Federazione brasiliana vuole l'allenatore italiano sulla panchina della Seleção e non fa nulla per nasconderlo. In un'intervista rilasciata qualche settimana fa alla Reuters è uscito allo scoperto svelando che il tecnico del Real Madrid è la scelta numero uno come nuovo ct. Carletto è stato chiaro: "Ho un contratto fino al 2024 e intendo rispettarlo" ha ribadito più volte.



OTTIMISMO - Rodrigues però non molla, e parlando alla stampa locale ha fatto trapelare fiducia e ottimismo: "La situazione sta avanzando. Stiamo cercando di avere una posizione più chiara prima del 25 maggio, data fissata per le prossime convocazioni della nazionale". In meno di un mese quindi andranno sciolti tutti i dubbi sul nome del prossimo ct. Ma la deadline fissata potrebbe complicare la strada che porta ad Ancelotti, che il 25 maggio dovrà giocare ancora due partite di campionato e l'eventuale finale di Champions. Difficile che pensi al Brasile.



IL PIANO B - La federazione non perde le speranze, il presidente Rodrigues sorride fiducioso con l'obiettivo di stringere il prima possibile per il suo obiettivo. Carletto è sempre stata la prima scelta, ma sul tavolo c'è anche un piano B in caso di mancato arrivo dell'allenatore del Real. Quale? "Lo voglio mettere in pratica solo se e quando dovesse fallire il piano A". Idee e strategie chiare. Ancelotti è la prima scelta del Brasile per il dopo Tite; l'alternativa esiste, ma al momento è solo sullo sfondo.