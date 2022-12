Tonight's Brazil-South Korea match will be the last fixture ever to be played at Stadium 974. #BRA | #FIFAWorldCup



sarà storica. Non deciderà solamente chi avrà accesso ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar ma. L’ex impianto Ras Abu Aboud - così nominato inizialmente per il distretto industriale in cui è situato -. Il materiale sarà riutilizzato per altre strutture qatariote.è stato progettato dai Fenwick Iribarren Architects ed. Lo stadio, costruito ad una decina di km da Doha, ha una capacità di 44950 spettatori. La struttura è stata realizzata utilizzando 974 container navali riciclati, inglobati da un’intelaiatura d’acciaio e precedentemente utilizzati per le spedizioni internazionali., infatti,proprio dal numero di container usati, oltre che per il fatto che: Emirati Arabi Uniti-Siria, match valido per la Coppa Araba FIFA 2021. In seguito,. Messico-Polonia (0-0) e Polonia-Argentina (0-2) del Gruppo C, Portogallo-Ghana (3-2, Girone H), Francia-Danimarca (2-1, D) e Brasile-Svizzera (1-0) e Serbia-Svizzera (2-3) del raggruppamento G.. Il 974 Stadium è pronto a lasciare il suo ultimo segno nel mondo del calcio.