Dopo il pareggio nella gara d’esordio con la Svizzera, torna in campo oggi alle 14 il Brasile opposto alla Costa Rica. Nonostante i numerosi falli subiti nella prima partita, Neymar è pronto e giocherà dal 1’ minuto. Il ct Tite è stato categorico : “Ney gioca! Anche se non al meglio. Qui non c’è tempo, si va di fretta!”. I verdeoro non vogliono correre rischi, e si affideranno al loro numero 10. Un’investitura totale, sperando che il fuoriclasse del PSG si trasformi in trascinatore come Cristiano Ronaldo con il Portogallo. Per aiutare lui e il resto della squadra Tite ha regalato a ogni elemento della rosa “Avanti con il cuore”, il libro del plurimedagliato Coach K. Intanto per la sfida di oggi pomeriggio non ha ritenuto di dover nascondere le carte: “Giocheranno gli stessi che ho scelto contro la Svizzera”. Quindi avanti con il 4-2-3-1, con Paulinho e Casemiro a guardare le spalle al tridente formato da Willian, Coutinho e Neymar, trequartista a supporto dell’unica punta Gabriel Jesus. Ancora panchina quindi per Douglas Costa, neanche subentrato nella gara d’esordio. Capitano sarà Thiago Silva, con la Costa Rica sarà il suo turno. L’ex Milan nella vigilia ha messo in guardia i suoi: “Loro hanno perso, noi pareggiato. Sarà una partita con tanta pressione”. Eh già, perché i Ticos, sconfitti dalla Serbia all’esordio, non possono permettersi ulteriori passi falsi. Dopo aver raggiunto i quarti di finale nel 2014 (eliminati ai rigori dall’Olanda), i centroamericani sono spalle al muro: un’altra sconfitta potrebbe significare addio al Mondiale. Il ct Ramirez dovrebbe rilanciare Joel Campbell in attacco al posto dell’inconcludente Urena, per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa dell’esordio.

​

NUMERI E STATISTICHE - Il Brasile ha vinto 9 delle 10 precedenti sfide con la Costa Rica, perdendo solo in amichevole nel marzo del 1960. Quello di oggi sarà il terzo incrocio ai Mondiali tra le due nazionali. Nei due precedenti due vittorie per i Verdeoro: 1-0 nel 1990 (prima sconfitta in un Mondiale per i Ticos) e 5-2 nel 2002. L'unica vittoria della Costa Rica ai Mondiali contro una sudamericana risale al 2014 (3-1 all'Uruguay). Prima di quel successo tre sconfitte su tre partite contro squadre CONMEBOL. Il Brasile non ha vinto nelle ultime 3 gare giocate ai Mondiali (1 pareggio e 2 sconfitte): è la peggior striscia di risultati nella competizione dal 1978, quando le partite senza vittoria furono 4. La sconfitta contro la Serbia nel match d'esordio ha messo fine a una serie di 5 gare da imbattuta per la Costa Rica, che non perde due partite di fila nella massima rassegna iridata dal 2006, quando le sconfitte consecutive furono 4. Il Brasile contro la Svizzera ha subito gol con il primo tiro verso la porta fattlo dagli avversari: con gli ultimi 13 tiri nello specchio ricevuti in Coppa del Mondo ha subito 10 reti. La Costa Rica ha trasformato in gol solo 1 degli ultimi 31 tiri effettuati ai Mondiali. Philippe Coutinho ha segnato contro la Svizzera il suo 11esimo gol con la maglia della nazionale: cinque di essi sono arrivati da fuori area. Neymar ha subito 10 falli nel match contro la Svizzera: record per un giocatore in un singolo match dal 1998, quando Alan Shearer subì 11 falli contro la Tunisia. Marco Urena nella partita con la Serbia ha toccato 14 palloni in 67 minuti, di cui solo 3 nell'area avversaria. Il suo sostituto Joel Campbell ne ha giocati 24, di cui 4 nell'area avversaria, in poco più di 20 minuti.