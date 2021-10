In Brasile tiene banco la mancata convocazione di Vinicius jr dai convocati del Brasile per le sfide di novembre. Il CT Tite ha spiegato la sua decisione: "È un grande giocatore, con un grande potenziale, che è in competizione con altri attaccanti. Si trattava di scegliere i giocatori per questo momento preciso. È uno dei tre giocatori che ci hanno creato una situazione molto difficile quando sono stati osservati (insieme ad Antony e Raphina). Le prestazioni e il lavoro svolto da Antony e Raphinha sono stati importanti e abbiamo bisogno di un attaccante che occupi bene lo spazio".