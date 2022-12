Il Brasile è nei guai: non solo gli infortuni di Neymar, Danilo e Alex Sandro, ieri durante la partita persa contro il Camerun si sono fermati anche l'attaccante di riserva Gabriel Jesus e il laterale sinistro Alex Telles. Oggi entrambi hanno effettuato gli esami di rito, che hanno sancito per tutti e due la parola 'fine' sul Mondiale. L'attaccante dell'Arsenal ne avrà per 3-4 settimane, mentre per l'ex Inter si tratta di un infortunio più grave che forse necessiterà di intervento chirurgico.