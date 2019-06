La polizia brasiliana è dovuta intervenire per porre fine a una festa organizzata da un gruppo di giocatori della nazionale verdeoro dopo la vittoria sul Qatar: le autorità, intervenute su richiesta di alcuni vicini, sono arrivate sul posto intorno alle 4 e hanno invitato i presenti a chiudere senza sporgere denuncia. Tra i presenti, stando a quanto rilanciato da Metropoles e Lance, ci sarebbero stati Gabriel Jesus e il difensore dell'Inter Miranda. I vicini si sono lamentati per gli schiamazzi, l'alto volume della musica (pare che per l'occasione fosse anche stato ingaggiato un famoso Dj) e soprattutto per l'andirivieni di giovani ragazze fino a tarda notte.