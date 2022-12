Peggiorano le condizioni di Pelé. O Rey, ricoverato all'Albert Einstein di San Paolo da oltre tre settimane, passerà il Natale in ospedale e nonostante i messaggi di fiducia da parte della figlia c'è grande preoccupazione. Il cancro al colon è progredito, l'ex calciatore soffre di disfunzioni renali e cardiache, tanto da non riuscire quasi più a parlare. Il quadro clinico sarebbe compromesso, secondo Folha de Sao Paulo a causa della mancanza di effetto della chemioterapia, il grande talento brasiliano avrebbe iniziato a ricevere cure palliative. I suoi familiari, secondo quanto riferisce Infobae, si sarebbe recati in ospedale per stare vicini al padre in un momento considerato 'molto delicato'.