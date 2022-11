Un passaggio di consegne. Romario, con una sentita lettera nei confronti di Neymar, ha affidato a The Players’ Tribune le sue parole ed i suoi pensieri sull’asso brasiliano e sulla Selecao, pronti a dare l’assalto alla sesta stella durante i Mondiali in Qatar: “Neymar, il momento sta arrivando, lo sai? Il momento che separa gli uomini dai ragazzini. E so che avrai sentito un sacco di stupidaggini, di critiche, di lamentele da parte di tutti quegli opinionisti che vivono esprimendo la loro sulle vite e sulle carriere altrui. Quindi, la prima cosa che voglio dirti è: non voglio fare il genio della situazione e stabilirti delle regole da seguire su ciò che dovresti o non dovresti da fare. Io, Romario, so perfettamente come ti senti. I paragoni e le critiche possono ferire un giocatore illuminante come te. Ma tu devi avere la gioia di giocare di calcio. E la cosa più importante è che devi portare gioia negli occhi di chi ti guarda. Tu sei grande Ney! Quando ci penso, mi ricordo che sarai in campo ed il mio cuore è in pace. Perché tu rappresenti lo spirito ed il calcio che tutti i brasiliani vogliono vedere. Ti batterai la mano sul petto e chiederai il pallone quando la squadra ne avrà bisogno. Nessuno più di te merita di portare la Coppa del Mondo a casa”.