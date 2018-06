Prosegue il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Russia 2018 con le amichevoli di alcune delle più importanti nazionali a livello globale. Il Brasile di Tite stravince per 3-0 contro l'Austria a Vienna, nell'ultimo test amichevole prima del debutto ufficiale a Russia 2018, andato in scena oggi alle 16: Neymar, pienamente recuperato, torna dal 1' dopo l'infortunio di tre mesi fa col PSG e il ritorno con gol nell'amichevole vinta contro la Croazia. In campo anche il romanista Alisson e l'interista Miranda. Il secondo gol della Selecao viene realizzato proprio da O'Ney, in campo per 84', con un dribbling di suola e conclusione nell'angolino, mentre le altre reti portano la firma di Gabriel Jesus e di Coutinho. Tra una settimana il Brasile esordirà a Russia 2018 contro la Svizzera, per provare a centrare il sesto titolo mondiale e cancellare il Mineirazo.