Il Brasile che non ti aspetti, un risultato sorprendente. La squadra di Tite, candidata numero uno al successo finale, inizia con il freno a mano tirato, pareggiando 1-1 contro la Svizzera. Per quello che si è visto nel primo tempo il pareggio è bugiardo, ma nella ripresa Shaqiri e compagni dimostrano di essere la squadra caparbia e tignosa vista nel girone di qualificazione, chiuso alle spalle del Portogallo. Una magia di Coutinho da fuori illumina il cielo di Rostov, una disattenzione della coppia Miranda-Alisson permette a Zuber (che forse spinge il centrale dell'Inter) di pareggiare i conti, con un colpo di testa nell'aria piccola. Il riassunto nel match è questo, nel finale Firmino e Miranda sfiorano il 2-1 ma sarebbe stato ingiusto per la Nati. Brasile vanitoso e rimandato, per vincere il Mondiale servirà maggiore attenzione e con concretezza.