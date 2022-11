Tite, ct del Brasile, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla convocazione al Mondiale in Qatar di Gleison Bremer, centrale della Juve: "Bremer ha avuto quest’opportunità di esser convocato grazie a quanto fatto nella sua carriera e alle prestazioni di alto livello con il Torino e con la Juventus. Forse abbiamo sbagliato e non l’abbiamo osservato abbastanza bene e da vicino perché meritava più attenzione da tempo. Quando è arrivato qui, nelle partite e negli allenamenti che abbiamo fatto ha mostrato una sicurezza impressionante. È un giocatore di grande qualità".