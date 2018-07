Il ct del Brasile Tite ha parlato alla vigilia del quarto di finale del Mondiale contro il Belgio: "Sarà una grande sfida per me e i miei calciatori. Dobbiamo crescere e dare il massimo; nelle ultime due partite abbiamo fatto bene, ma non so se sarà sufficiente contro un rivale di grande qualità". Su Neymar: "Ha compiuto un grande sforzo per essere qui, è migliorato molto prima del previsto e il suo recupero procede per il meglio. E' un calciatore di primissimo livello".