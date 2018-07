Così Tite ha parlato dopo la partita persa contro il Belgio: "È stata una grande partita, abbiamo avuto molto possesso palla e abbiamo creato diverse occasioni da gol. Il Belgio ha fatto una grande partita sotto l'aspetto difensivo e il loro portiere (Courtois, ndr) è stato decisivo in diverse circostanze. Loro sono una squadra piena di talento, come noi. Noi abbiamo perso, quindi siamo tristi. Loro hanno vinto, quindi sono felici. Chi non giocava, ha visto una grande partita".



Sul suo futuro: "In questo momento non voglio parlare del mio futuro. Sono ancora scosso per il risultato negativo maturato. Tra due settimane, a mente lucida, tirerò le mie somme".