Intervistato da Magazine Pragma, l'ex calciatore dell'Inter, Andreas Brehme, ha espresso la propria opinione in merito a Robin Gosens, esterno tedesco che potrebbe lasciare il nerazzurro già a gennaio.



“Io avrei convocato Gosens: ha giocato bene come ad esempio a Barcellona ma anche in altre partite ha fatto bene anche se ha giocato per pochi minuti. Spero che sia nel progetto Inter per il prossimo anno anche se lo vedo anche in un'altra squadra".