Josip Brekalo è un nome caldo per il mercato di diverse squadre italiane. Il giocatore ex-Torino è attualmente in forza al Wolfsburg, con cui ha un contratto fino a giugno 2023. Come riporta Sport Bild, il poco spazio trovato in questo inizio di stagione, riconfermato dalla sua assenza nell'ultima amichevole contro il Brentford, suona da indizio in chiave mercato. Su di lui ci sono Monza e Fiorentina.