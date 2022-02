Due indizi fanno una prova:. E' passato poco più di un mese dall'ultimo confronto, l'attaccante serbo indossava un'altra maglia, ma il risultato è stato lo stesso: la Fiorentina cadeva sotto i quattro gol del Torino, la Juventus pareggia con i granata nel derby,convincendo addirittura Allegri a sostituire il suo numero 7 con l'evanescente Kean. Non è una novità per Bremer, che negli ultimi due anni ha abituato tutti i grandi nove della Serie A alle sue marcature opprimenti, da Lukaku e Ibrahimovic a Dzeko e Duvan Zapata: e che ora convince tutti di avere il physique du rôle per guidare la retroguardia di una big.. Prima del derby il ds granata Vagnati aveva allontanato questo scenario,, ma i bianconeri seguono con grande attenzione la situazione di Bremer che, per ammissione di Juric nella conferenza post-partita. "ha grandi ambizioni". L'idea sarebbe di renderlo uno dei perni del futuro e togliere così a Vlahovic la sua nemesi,, che da tempo ha posato gli occhi sul giocatore e lo ha individuato come primo obiettivo per l'estate: i contatti tra i nerazzurri e l'entourage sono proseguiti con costanza nelle scorse settimane, il rinnovo con il Toro non cambia nulla e anche la valutazione () non spaventa, specie se non arrivasse la fumata bianca per il rinnovo die il centrale olandese dovesse partire al termine della stagione, portando nuova linfa nelle casse del club. Intanto un'altra prova maiuscola nella sfida più sentita: dopo il rinnovo Bremer ripaga ancora il Toro, in quello che potrebbe essere il suo ultimo derby con la maglia granata.