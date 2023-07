Intervista a rete unificate del difensore dellache ha parlato con Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport del suo presente allae del mercato in una stagione che non sarà semplice."Ora conosco più la squadra, il gruppo, sono più abituato. L'ultima stagione per me è stata positiva, certo potevo fare meglio, non è stato facile però sono contento e non riparto da zero: riparto con alle spalle già un po’ d’esperienza, adesso nella nuova stagione spero di fare meglio""Dobbiamo migliorare quanto fatto lo scorso anno, arrivare in zona Champions. Certo alla Juve si spera sempre di vincere ma siamo un gruppo in costruzione. La prima cosa è arrivare in zona Champions e a quel punto vediamo partita dopo partita, magari possiamo pensare anche allo scudetto"."Due anni fa con il Toro giocavamo una volta alla settimana e c’era più tempo per allenarsi. Quando giochi ogni tre giorni è dura, il primo mese non lo senti, il secondo nemmeno ma dal terzo mese in poi inizi a sentire la stanchezza. Lo scorso anno ho giocato tanto. Giocando una volta alla settimana dobbiamo concentrarci sul campionato e poi sulla Coppa Italia. Certo, è un dispiacere: la Champions è la Champions ma dobbiamo guardare il lato positivo, si gioca una volta a settimana, c’è la possibilità di allenarsi di più e migliorare. La Juve, che giochi o no la Champions, rimane sempre la Juve"."Idolo da bambino? In realtà a quell’età vuoi essere un attaccante… Ho iniziato come centrocampista, mi piaceva giocare più vicino alla porta ed è per questo che mi piace fare gol, poi sono arretrato in difesa. Mi piace come gioca Casemiro, sta sempre in area. Poi ovviamente cito difensori: oltre a Chiellini, dico Thiago Silva e Lucio"."In Champions mi è toccato marcare Mbappé e Neymar, ma in Italia sicuramente Osimhen, Immobile e Giroud sono i più forti"."Ci sono giocatori che possono crescere, io stesso. Poi penso a Fagioli, Miretti, Gatti. Io l’anno scorso, ma devo fare come due anni fa. Se torno a quei livelli, allora posso davvero dare una grande mano alla squadra: la stagione passata è stata di ambientamento in una nuova realtà, anche se non avevo cambiato città".La Premier League è uno dei migliori campionati, mi volevano? Vero, però io voglio rimanere alla Juve: una grande squadra, la migliore d’Italia. Quindi voglio fare bene qui: in futuro non si sa mai, ma ora penso solo alla Juve""Ha tanto da insegnarmi: ho imparato tanto da lui tatticamente, devo continuare ad apprendere e a convertire tutto questo nella pratica. Juric è un allenatore che gioca a uomo: con lui sono stato benissimo, uno dei migliori tecnici che abbia mai avuto. Ogni volta che ci gioco contro lo ringrazio: l’ultima volta gli ho fatto gol, gli ho detto “mister, mi scuso ma il mio mestiere è questo…”. Con Juric ho un grande rapporto. L’anno scorso abbiamo fatto poco la costruzione dal basso. E stiamo lavorando anche tanto sull’intensità in questo precampionato. E si vede dagli allenamenti: è stata la prima cosa che il mister ci ha chiesto".