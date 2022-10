La marcia sul derby d'Italia procede, anche per Gleison Bremer (foto Ansa). Che Juventus-Inter avrebbe potuto giocarla anche con l'altra maglia. Nell'altro derby, quello di Torino, si è infortunato: i 20 giorni di stop scadrebbero proprio in occasione della sfida all'Inter. Fondamentale anche perché per lui un posto al Mondiale è tutt'altro che garantito.