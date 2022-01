Thomas Frank resterà a Londra per altri tre anni. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’allenatore danese ha firmato un nuovo contratto con il Brentford fino all'estate del 2025. Il suo precedente contratto sarebbe scaduto alla fine della prossima stagione.



Il tecnico è entrato a far parte della squadra nel dicembre 2016, per ricoprire il ruolo di vice allenatore al fianco di Richard O'Kelly.

È anche grazie a lui che nella scorsa stagione il Brentford si è guadagnato la promozione in Premier League nei play-off.