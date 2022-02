E' il 52' della sfida con il Newcastle, il Brentford è sotto 2-0 in casa e in inferiorità numerica per l'espulsione di Dasilva. Ma la delusione per il risultato lascia spazio a uno dei momenti attesi con maggior trepidazione dal mondo del pallone: Christian Eriksen è tornato in campo in una partita ufficiale, 259 giorni dopo quel malore durante la sfida tra Danimarca e Finlandia agli scorsi campionati europei. Quelle immagini terrificanti sono solo un ricordo, il centrocampista ex Inter è subentrato al posto di Jensen tra gli applausi di tutto il pubblico presente sugli spalti del Brentford Community Stadium di Londra e si è lasciato alle spalle tutto per tornare al suo posto: in campo.