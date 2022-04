E’ una delle più belle sorprese della Premier League di quest’anno quella del Brentford, club londinese che dopo 74 anni dall’ultima volta è tornato a competere nella massima competizione inglese. Brentford che negli ultimi mesi si è contraddistinto per essere il club che ha dato l’occasione a Christian Eriksen di tornare in campo dopo il dramma dell’Europeo. Il danese però non è l’unico giocatore degno di nota che il club sta mettendo in mostra nel panorama calcistico britannico ed europeo. Un gruppo squadra infatti molto giovane si sta mettendo in mostra sempre più e tra i giovani talenti delle “bees” uno da tenere d’occhio in ottica futura è sicuramente Vitaly Janelt.Il giovane classe ’98 nato ad Amburgo, dopo un percorso di crescita avvenuto nel suo paese natale, tra le fila dell’Amburgo prima e del Lipsia poi, passando poi dalla prima squadra del Bochum, è approdato nel 2020 in casa Brentford. Nella scorsa stagione è stato uno degli artefici principale della scalata del club in Championship, arrivando fino al terzo posto per poi vincere i playoff promozione, e anche quest’anno si sta dimostrando un uomo chiave nello scacchiere tattico dell’allenatore Thomas Frank. Dal suo arrivo a Londra, Janelt ha totalizzato 66 presenze con 7 gol e 3 assist tra Championship e Premier League. Numeri consistenti se si pensa che il tedesco non è un centrocampista dalla vocazione offensiva, anzi. Il suo ruolo funge spesso da schermo tra difesa e centrocampo, muovendosi molto bene nella zona mediana del campo, dando equilibrio alla manovra della squadra biancorossa. Ecco perché l’allenatore Frank fatica a rinunciare alla sua presenza.La crescita di Janelt potrebbe aprire spiragli interessanti anche in ottica nazionale, nonostante davanti a lui in quel ruolo ci siano nomi molto più esperti e blasonati come ad esempio Gundogan o Kimmich. Sicuramente però “Hansi” Flick inizierà a guardare in casa Brentford con più attenzione se la crescita del ragazzo dovesse dimostrarsi sempre più costante. Il mondiale in Qatar è sempre più alle porte e la voglia di riscatto dopo gli ultimi risultati in casa tedesca nel mondiale 2018 e ad Euro2020 è molto alta. Sicuramente l’allestimento di una rosa competitiva con valide alternative sarà di fondamentale importanza, e anche Vitaly Janelt vuole mettere in difficoltà il suo CT nelle scelte, con la speranza di ottenere una convocazione per il mondiale.