Nella giornata di oggi alcune testate inglesi avevano lanciato la notizia secondo la quale Ivan Toney, attaccante del Brentford, sarebbe indagato per scommesse. Non ci sono prove che abbia cercato di truccare alcune partite, ma il regolamento della Football Association (regola FA E8) vieta anche solo di scommettere sulle partite del campionato a giocatori, allenatori e membri dello staff..



LA REAZIONE - Toney ha subito chiarito la sua posizione tramite un post su Instagram: "Sono a conoscenza della notizia uscita su un quotidiano su di me. Ho fornito il mio supporto alla Football Association nella sua indagine e non rilascerò alcun commento fino a quando tale indagine non sarà conclusa”. Non si è fatta attendere nemmeno la risposta ufficiale del club, diffusa tramite un breve comunicato.



IL COMUNICATO - "Il Brentford FC è stato informato che Ivan Toney è stato accusato di violazione della regola FA E8. Il Club ha discusso con Ivan e i suoi rappresentanti legali sulla questione. Le conversazioni continueranno privatamente. Non faremo ulteriori commenti fino a quando la questione non sarà stata risolta".