Nella prossima giornata di Premier League il Tottenham di Antonio Conte affronterà il Brentford dove in mezzo al campo ci sarà Christian Eriksen. Oggi avversari, ieri insieme all'Inter: "Sono molto felice di vederlo in campo, quello che abbiamo visto in tv a giugno è stato terribile - ha detto Conte parlando del suo ex giocatore in nerazzurro - Appena è arrivato in Inghilterra ci siamo incontrati, abbiamo parlato e ho capito ancora una volta che siamo di fronte non solo a un grande calciatore ma anche a un grande uomo. Gli auguro tutto il meglio, a lui e alla sua famiglia. Vederlo giocare mi rende felice perché il calcio è vita, sarà un piacere incontrarci di nuovo in campo".