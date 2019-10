La stagione 2019/2020 sarà ricordata dall'Atalanta per molti motivi. Primo fra tutti la partecipazione storica alla Champions League, ma anche la demolizione della Curva Nord e la nuova parete nerazzurra nel rinnovato Gewiss Stadium. C'è un altro motivo però che rende speciale questo campionato: sabato 30 novembre alle 15 l'Atalanta aprirà gli anticipi della quattordicesima giornata in casa del Brescia. L'ultimo derby fu nel campionato di Serie B 2005-2006 e terminò con la vittoria casalinga dei bergamaschi per 2-0.



SCINTILLE. Dopo tredici anni ritornerà dunque una partita sentitissima dagli abitanti delle due vicine città, che si stanno già preparando all'evento: lungo una strada principale di Brescia, sono stati attaccati questi adesivi, il divieto d'ingresso per la Dea bergamasca.