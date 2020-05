Come riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Mario Balotelli e Massimo Cellino non sembra proprio essere da vicini di casa, ma più da separati. In caso di retrocessione il contratto finirà, ma la sensazione è che verrebbe automaticamente a decadere anche in caso di salvezza nonostante lui stesso abbia recentemente detto che intende restare. Il suo futuro salvo sorprese sarà all’estero.